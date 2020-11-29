İstanbul'da kaçak güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanda yine rezalet
Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Nijeryalıları’ın ayin yaptığı görülürken daha önce de Esenyurt’ta “Miss Uganda' adı altında bir güzellik yarışması yapılmıştı.
Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor.
Esenyurt'ta mahalle sakinleri, "Güçlü Ateş Yaşam Derneği" yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü.