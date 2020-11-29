İstanbul'da kaçak güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanda yine rezalet

Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor.



