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  3. 29 Kasım 2020 13:32

İstanbul'da kaçak güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanda yine rezalet

Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Nijeryalıları’ın ayin yaptığı görülürken daha önce de Esenyurt’ta “Miss Uganda' adı altında bir güzellik yarışması yapılmıştı.

İstanbul'da kaçak güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanda yine rezalet

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İstanbul'da kaçak güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanda yine rezalet

Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor.

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İstanbul'da kaçak güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanda yine rezalet

Esenyurt'ta mahalle sakinleri, "Güçlü Ateş Yaşam Derneği" yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü.

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İstanbul'da kaçak güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanda yine rezalet

İçeriden yüksek sesli müzik duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık grubun toplandığı dükkana geldi. İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi.

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