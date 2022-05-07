İstanbul'da kadın adım adım taciz, ve bıçaklı saldırı kamerada

Olay, Çarşamba akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan T.K., aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. T.K., apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. T.K., birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı. Saldırgan T.K.'yı bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı.