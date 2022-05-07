İstanbul'da kadın adım adım taciz, ve bıçaklı saldırı kamerada
İstanbul Bahçelievler'de marketten çıktıktan sonra evine giden 57 yaşındaki bir kadını "taciz etmek için" adım adım takip ettiği öne sürülen 32 yaşındaki zanlı kadını bıçaklayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
Olay, Çarşamba akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan T.K., aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. T.K., apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. T.K., birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı. Saldırgan T.K.'yı bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı.
Olaydan sonra T.K., yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"ÖNCE OYALANIYOR, SONRA PEŞİNDEN GİDİYOR"
T.K.'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor. Abla apartmana girdikten sonra da saldırıyor" dedi.