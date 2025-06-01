İstanbul'da kadın arkadaşını katletti, Kocaeli'de suç aletiyle teslim oldu
Kocaeli'de polis merkezine giden bir kadın, İstanbul Beşiktaş'taki evinde arkadaşını öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Matematik mühendisi olduğu öğrenilen şüpheli, bıçağı da polise teslim etti. Şüpheli, cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi.
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir polis merkezine giden Matematik Mühendisi D.Ç., (34) Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Z.Ö.'yü (39) yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Ç.'nin itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı.
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Yapılan olay yeri inceleme çalışmasında, Z.Ö.'nün karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçaklandığı ve cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği belirlendi.
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Ö.'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli D.Ç. polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl yaşandığını hatırladığını, ancak cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi.
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