İstanbul'da kadın arkadaşını katletti, Kocaeli'de suç aletiyle teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir polis merkezine giden Matematik Mühendisi D.Ç., (34) Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Z.Ö.'yü (39) yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Ç.'nin itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı.