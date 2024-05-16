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İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı

Üsküdar'da bir ticari taksi şoförü yol vermediğini öne sürerek kadın İETT şoförüne küfür ve hakaretler yağdırıp saldırmaya çalıştı. O anlar ise İETT otobüs şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı - Resim: 1
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İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı - Resim: 2

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ticari taksi şoförü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle aracıyla İETT otobüsünün önünü kesti.

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İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı - Resim: 3

Araçtan inen ticari taksi şoförü, İETT şoförü S.D. isimli kadına küfür edip, camlarına yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine İETT şoförü otobüsün kapılarını ve camlarını kilitledi. O anlar İETT şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı - Resim: 4

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İETT şoförü S.D. isimli kadına tehdit ve hakaretler yağdıran taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen şüpheli M.V.A. isimli taksi şoförü aynı gün yakalandı.

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