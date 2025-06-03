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İstanbul'da kadın sürücülerin tekme tokat park yeri kavgası kamerada

İstanbul Sarıyer'de 2 kişi arasındaki park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da kadın sürücülerin tekme tokat park yeri kavgası kamerada - Resim: 1

Olay, 23 Mayıs Cuma günü Rumelihisarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kadın sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

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İstanbul'da kadın sürücülerin tekme tokat park yeri kavgası kamerada - Resim: 2

Tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki kadın sürücü birbirlerine tekme tokat saldırdı.

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İstanbul'da kadın sürücülerin tekme tokat park yeri kavgası kamerada - Resim: 3

Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. (DHA)

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İstanbul'da kadın sürücülerin tekme tokat park yeri kavgası kamerada - Resim: 4
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