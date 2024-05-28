İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Saldırı anı kamerada
İstanbul Bahçelievler'de motosikletle gelen iki kişi, bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Kaynak: DHA
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Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir kafeye dün 18.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir motosiklette bulunan iki kişi kafenin önüne gelerek silahla ateş etti.
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Açılan ateş sonucu kafenin önünde bulunan 2 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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