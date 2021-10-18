İstanbul'da kalpazanlara operasyon

Adrese yapılan aramalarda, 201 bin lira ve 13 bin 500 dolar sahte para bulundu. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında tespit edilen ikinci adrese 15 Ekim'de düzenlenen baskında adrese bulunan M.A.,(40) isimli kişi gözaltına alınırken, operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda; Kesilmiş ve tabaka halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin dolar sahte para, 6 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet giyotin, 1 adet laminatör ve sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Sergilendi.