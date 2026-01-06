İstanbul'da kamyon dehşeti: Biri turist 2 kişi öldü

  1. Anasayfa
İstanbul Beykoz'da yokuştan inen kamyon, yoldan geçen 2 turiste çarparak 2 katlı binaın giriş katında bulunan boş dükkana girdi. Kazada 28 yaşındaki turist ile kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki yokuştan inen, tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce halindeki otomobile, ardından sokakta yürüyen turist W.W. (28) ve I.C.'ye çarptı. Kamyon ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana girerek durabildi.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada kamyon içinde sıkışan şoför E.T.'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kazada yaralanan turistlerden W.W. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İtalyalı I.C.'nin ise tedavisi sürüyor. (DHA)

