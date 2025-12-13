  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi!

İstanbul Avcılar'da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonetle çarpıştı. Kamyonun süreklediği otomobil alev aldı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! - Resim: 1

Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.M.K., yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. 

İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! - Resim: 2

Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü K.M.K., ve B.B. araçta sıkıştı.  

İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. 

İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! - Resim: 4

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

