İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi!
İstanbul Avcılar'da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonetle çarpıştı. Kamyonun süreklediği otomobil alev aldı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.M.K., yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı.
1 / 8
Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü K.M.K., ve B.B. araçta sıkıştı.
2 / 8
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.
3 / 8
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
4 / 8