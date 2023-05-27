İstanbul'da kan donduran cinayet: Kasklı gence kurşun yağdırdılar

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesildi. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başladı. Silahlı şahıslar, kaçan kişinin ardından kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet kurşunla yere düşen kasklı kişi ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.A. (21) yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin emniyette “çocuğa cinsel istismar”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “hırsızlık” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.