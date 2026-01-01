İstanbul'da kan donduran olay: Aç bırakılan bebek hayatını kaybetti

"Ama bu kız durmadan parklardaydı"

Apartman yöneticisi M. D., "Ben bu yaz kızı annesine şikayet ettim, ev sahibine de bildirdim. Burada yaşadığımızı, korktuğumuzu, madde kullanabileceğini söyledik. Dairenin kapısı açılıyordu. Evden 3 delikanlının çıktığını gördüm. Annesi uzakta çalıştığını kızıyla ilgilenmemi istedi. Biraz ikaz ettim. Erkekleri sordum. Bana içeri girmediklerinin, kapıdan konuştuklarını söylediler. Ama bu kız durmadan parklardaydı. Alt komşum bir hafta önce Y.'nin elinde çocuk bezleri gördüğünü, bezleri alıp geldiğini söyledi. Hamileliğini görmediğimizi söyledim. Ben gece 1 buçukta cama çıktım. Kapının önünde polisleri görünce şaşırdım" ifadelerini kullandı.



Bir apartman sakini ise , "Şahsın hamile kalması gibi bir durum varmış. Fakat sadece gece saatlerinde polislerin geldiğini, ondan sonra bekçilerin kapıda beklediğini biliyorum" diye konuştu.



Polis ekipleri, anne ve babayla birlikte iki kişiyi kasten öldürme suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.