İstanbul'da kan donduran olay! Babasının boğazını kesti
İstanbul Sultangazi'de 29 yaşındaki N.G., tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba N.G. (54) ve oğlu N.G. (29) gece saatlerinde tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, N.G. babası N.G.'nin boğazını kesti. N.G., polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi. Olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde baba N.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
N.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)
