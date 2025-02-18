İstanbul'da kan donduran olay: Uyuşturucu kullanmadı diye dövüp camdan attılar
İstanbul Fatih'te bir evde uyuşturucu etkisinde olan 3 kişi, uyuşturucu kullanmadığı için tartıştıkları Fas uyruklu İ.B.'yi darbedip camdan attı. Yaklaşık 10 metreden düşen İ.B. hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da meydana geldi. Fas uyruklu İ.B. (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., B. ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı.
UYUŞTURUCU KULLANMADI DİYE CAMDAN ATTILAR
Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle B. darbedildikten sonra camdan atıldı.
Yaklaşık 10 metreden düşen B., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Fas uyruklu İ.B. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S’yi kısa sürede yakaladı.