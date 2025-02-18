İstanbul'da kan donduran olay: Uyuşturucu kullanmadı diye dövüp camdan attılar

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da meydana geldi. Fas uyruklu İ.B. (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., B. ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı.