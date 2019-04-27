  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Nisan 2019 17:01

İstanbul'da kan donduran vahşet

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde anne kedi ile 3 yavrusu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İstanbul'da kan donduran vahşet

1/ 5
İstanbul'da kan donduran vahşet

2/ 5
İstanbul'da kan donduran vahşet

3/ 5
İstanbul'da kan donduran vahşet

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM