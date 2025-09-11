  1. Anasayfa
İstanbul'da kanalizasyondan taşan mavi renkli su büyük endişeye yol açtı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Caddesi'nde, İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinden mavi renkli atık su caddeye taştı.

Kaynak: İHA
Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Kanalizasyon hattından taşan mavi renkli atık su, cadde boyunca yayıldı. 

Çevrede bulunan fabrikalardan bırakıldığı öne sürülen atık suyun kimyasal olup olmadığı henüz belirlenemezken, kirlilik cadde çevresinde endişeye yol açtı.

Mavi suyun caddeye yayılması hem vatandaşların cep telefonu kamerasıyla hem de dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kanalizasyondan taşan atık suyun yol boyunca aktığı ve çevreye yayıldığı anlar yer aldı.

