İstanbul'da kanalizasyondan taşan mavi renkli su büyük endişeye yol açtı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Caddesi'nde, İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinden mavi renkli atık su caddeye taştı.
Kaynak: İHA
Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi.
1 / 6
Kanalizasyon hattından taşan mavi renkli atık su, cadde boyunca yayıldı.
2 / 6
Çevrede bulunan fabrikalardan bırakıldığı öne sürülen atık suyun kimyasal olup olmadığı henüz belirlenemezken, kirlilik cadde çevresinde endişeye yol açtı.
3 / 6
Mavi suyun caddeye yayılması hem vatandaşların cep telefonu kamerasıyla hem de dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kanalizasyondan taşan atık suyun yol boyunca aktığı ve çevreye yayıldığı anlar yer aldı.
4 / 6