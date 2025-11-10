İstanbul'da kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Y.G.'nin evinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler Y.G.'ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Y.G., merdivenlerden inmeye çalışırken bina girişinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda göğsünden ağır yaralandığı belirlenen Y.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan Y.G.'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)