İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar
İstanbul Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilogram altın bulunan yabancı uyruklu kuyumcu M.M., iş yerinden çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, kuyumcu eve gireceği sırada çantasını almaya çalıştı. Saldırganlara direnen kuyumcu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2202. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu M.M., dükkânından çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından evine kadar takip edildi. Şüpheliler, M. evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çalmak istedi.
Çantayı vermeyen kuyumcu bir süre direndi, şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla kuyumcuya ateş açtı. M. bacaklarından ve kafasından vurularak ağır yaralanırken, şüpheliler 1 kilogram altını çalarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı M.M.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M. kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay sonrası içinde 1 kilogram altın bulunan çantayla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, cinayet sonrası sokakta yaşanan panik anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.