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İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar

İstanbul Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilogram altın bulunan yabancı uyruklu kuyumcu M.M., iş yerinden çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, kuyumcu eve gireceği sırada çantasını almaya çalıştı. Saldırganlara direnen kuyumcu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar - Resim: 1

Olay, saat 20.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2202. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu M.M., dükkânından çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından evine kadar takip edildi. Şüpheliler, M. evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çalmak istedi.

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İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar - Resim: 2

Çantayı vermeyen kuyumcu bir süre direndi, şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla kuyumcuya ateş açtı. M. bacaklarından ve kafasından vurularak ağır yaralanırken, şüpheliler 1 kilogram altını çalarak olay yerinden kaçtı.

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İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı M.M.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M. kurtarılamadı.

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İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar - Resim: 4

Polis ekipleri olay sonrası içinde 1 kilogram altın bulunan çantayla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, cinayet sonrası sokakta yaşanan panik anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

 

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