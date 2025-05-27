İstanbul'da kapalı pazar yerine kimyasal saldırı

Konu ile ilgili konuşan pazar esnafı Adem Arıcı, "Pazar esnafıyız. Çalışırken alt otoparktan biber gazı atıldığını söylediler. Bildiğimiz kadarıyla pazarda biber gazı yayıldı. Bütün esnaf, halk kendini dışarı attı. Gözlerimiz yaşarmaya başladı. Nedenini bilmiyorum. Olay sonrası ambulans ve polis ekipleri geldi. Şu anda koku az da olsa devam ediyor" dedi.