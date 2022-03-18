İstanbul'da kar alarmı! Motosiklet ve scooterlara yasak geldi
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul beyaza büründü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 18.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Yerlikaya, saat 17.30'dan sonra motosiklet, elektrikli scooter ve kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kar yağışı uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullu vatandaşlar ani bastıran kar ile zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar ile yollar bir anda kapandı.
İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan sürücü ve yayalar beyaz örtü ile kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı.
VALİ YERLİKAYA'DAN "DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlara 18.00 - 24.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim"