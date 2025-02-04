İstanbul'da kar alarmı verildi: İBB binlerce personel ve araçla sahada
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beklenen kar için hazırlıklarını tamamladı. Megakentte beklenen yoğun kar yağışı öncesinde İBB'nin 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç sahada olacağı açıklandı.
Meteorolojik verilerin soğuk ve karlı bir dönemi işaret etmesi üzerine İBB ekipleri, yeni sistemler kazandırılan araçları dün AKOM merkezli kış tatbikatıyla test etti. Tatbikata İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yanı sıra İBB Genele Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan Alpay ve Erdal Celal Aksoy, İBB Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci ile karla mücadele ekipleri katıldı.
Çağlar’ın yönlendirmesiyle başlayan tatbikatta, araç takip sistemi, araç operatörlerinin bilgileri, trafik ve araç kamera sistemleri test edilirken, tatbikat gereği kurgulanan trafik kazası sonrası yol kapanması ve ekiplerinin müdahalesi de gerçekleştirildi.
İstanbul’un 4.140 kilometrelik yol ağında hizmet veren kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletiliyor. Metrobüs güzergâhında da 44 araç ve iş makinesi sürekli çalışacak.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1.551 araç ve iş makinesi görev yapacak. 788 adet kar küreme ve tuz sericili kamyon aktif olacak, 60 kamyon ise yedek olarak bekletilecek. Tuz depolarında 280.000 ton tuz hazır bulunuyor, ayrıca ilçelere 19.000 ton tuz desteği sağlandı. Kritik kavşaklar ve yaya noktaları için 377 kutu ve torba tuz bulunduruluyor.