İstanbul'da kar alarmı verildi: İBB binlerce personel ve araçla sahada

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1.551 araç ve iş makinesi görev yapacak. 788 adet kar küreme ve tuz sericili kamyon aktif olacak, 60 kamyon ise yedek olarak bekletilecek. Tuz depolarında 280.000 ton tuz hazır bulunuyor, ayrıca ilçelere 19.000 ton tuz desteği sağlandı. Kritik kavşaklar ve yaya noktaları için 377 kutu ve torba tuz bulunduruluyor.