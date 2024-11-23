İstanbul'da kar yağışı başladı: Aydos Ormanı beyaza büründü
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, Anadolu yakasında kar yağışı başladı. Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal'da mevsimin ilk karı yağdı. Aydos Ormanı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş ve Fatih’te yollarda su birikintileri oluştu. Aniden etkisini arttıran yağışlara hazırlıksız yakalan vatandaşlar kaçışırken şiddetli lodos nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.
BÜYÜKADA'DA RESTORANIN ÇATISI YIKILDI
Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İş saatlerinde tıka basa dolan, yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği bu restoranların olay anında boş olması büyük bir felaketi önledi.
BÜYÜKÇEMECE'DE ÇADIR UÇTU
Büyükçekmece’de bir iş yerinin önünde bulunan çadır, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.