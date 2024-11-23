İstanbul'da kar yağışı başladı: Aydos Ormanı beyaza büründü

BÜYÜKADA'DA RESTORANIN ÇATISI YIKILDI

Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İş saatlerinde tıka basa dolan, yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği bu restoranların olay anında boş olması büyük bir felaketi önledi.