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İstanbul'da kar yağışı başladı: Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, Anadolu yakasında kar yağışı başladı. Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal'da mevsimin ilk karı yağdı. Aydos Ormanı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da kar yağışı başladı: Aydos Ormanı beyaza büründü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. 

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İstanbul'da kar yağışı başladı: Aydos Ormanı beyaza büründü - Resim: 2

Sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş ve Fatih’te yollarda su birikintileri oluştu. Aniden etkisini arttıran yağışlara hazırlıksız yakalan vatandaşlar kaçışırken şiddetli lodos nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

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İstanbul'da kar yağışı başladı: Aydos Ormanı beyaza büründü - Resim: 3

BÜYÜKADA'DA RESTORANIN ÇATISI YIKILDI

Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İş saatlerinde tıka basa dolan, yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği bu restoranların olay anında boş olması büyük bir felaketi önledi.

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İstanbul'da kar yağışı başladı: Aydos Ormanı beyaza büründü - Resim: 4

BÜYÜKÇEMECE'DE ÇADIR UÇTU

Büyükçekmece’de bir iş yerinin önünde bulunan çadır, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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