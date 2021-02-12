İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Beylikdüzü ilçesinde yer yer yoğun kar yağışı görülüyor. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da Pazar günü başlaması beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili oldu. Kar yağışı sonrası Beylikdüzü İlçesi beyaza büründü. Vatandaşlar ise kar birikintilerinin oluştuğu köprü üzerinde yürümekte zorlandı.
Sabah saatlerinde Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Pendik'te başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kartal Aydos yağan kar ile birlikte beyaza büründü.
İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor.
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.