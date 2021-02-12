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  3. 12 Şubat 2021 10:45

İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Beylikdüzü ilçesinde yer yer yoğun kar yağışı görülüyor. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da Pazar günü başlaması beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili oldu. Kar yağışı sonrası Beylikdüzü İlçesi beyaza büründü. Vatandaşlar ise kar birikintilerinin oluştuğu köprü üzerinde yürümekte zorlandı.

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İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

Sabah saatlerinde Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Pendik'te başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kartal Aydos yağan kar ile birlikte beyaza büründü.

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İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

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İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.

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