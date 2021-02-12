İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.

