İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu.
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü.
İstanbul'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul'un her tarafını etkisi altına aldı.