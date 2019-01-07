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  3. 07 Ocak 2019 07:15

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu.

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İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü.

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İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul'un her tarafını etkisi altına aldı.

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İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba harcadı.

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