İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu.