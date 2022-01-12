İstanbul'da kar yağışı kartpostallık görüntülere neden oldu
İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde yüksek kesimlerde başladı. Kartal ve Silivri'de karla kaplanan alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, öğle saatlerinde yağmaya başladı. Kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan evlerin çatıları ve bazı araçların üzeri karla kaplandı.
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Zaman zaman yağış daha arttı. Oluşan kartpostallık görüntü kameraya yansıdı.
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Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.
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