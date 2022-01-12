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İstanbul'da kar yağışı kartpostallık görüntülere neden oldu

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde yüksek kesimlerde başladı. Kartal ve Silivri'de karla kaplanan alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da kar yağışı kartpostallık görüntülere neden oldu - Resim: 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, öğle saatlerinde yağmaya başladı. Kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

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İstanbul'da kar yağışı kartpostallık görüntülere neden oldu - Resim: 2

Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan evlerin çatıları ve bazı araçların üzeri karla kaplandı.

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İstanbul'da kar yağışı kartpostallık görüntülere neden oldu - Resim: 3

Zaman zaman yağış daha arttı. Oluşan kartpostallık görüntü kameraya yansıdı.

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İstanbul'da kar yağışı kartpostallık görüntülere neden oldu - Resim: 4

Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

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