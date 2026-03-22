İstanbul'da kaşla göz arasında akılalmaz hırsızlık kamerada...
İstanbul’da bir adam, girdiği zincir markette 2 adat alkol şişesinin önce alarmlarını söktü ardından kimsenin görmediğinden emin olduğunda pantolonunun içine saklayıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
Olay, dün Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette yaşandı. Alışveriş yapmak için bir markete giren adam, alkol dolabından aldığı iki şişe alkollü içkinin alarmlarını söktü.
1 / 3
Etraftaki ürünlere bakarak kimsenin görmediğinden emin olduğunda ise iki şişe alkolü saniyeler içinde pantolonuna soktu. Sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi alışverişine devam eden şahsın o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
2 / 3
3 / 3