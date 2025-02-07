  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi

İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi

İstanbul Başakşehir'de çıkan yangında bir kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi - Resim: 1

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı kauçuk imalathanesinde saat 09.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 / 9
İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi - Resim: 2

O sırada içerde bulunan bazı işçiler kendilerini dışarı atarken, 3 işçi de çatıya çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 / 9
İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi - Resim: 3

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, çatıda mahsur kalan 3 işçi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

3 / 9
İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi - Resim: 4

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

4 / 9