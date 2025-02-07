İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi
İstanbul Başakşehir'de çıkan yangında bir kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı kauçuk imalathanesinde saat 09.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 / 9
O sırada içerde bulunan bazı işçiler kendilerini dışarı atarken, 3 işçi de çatıya çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 / 9
Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, çatıda mahsur kalan 3 işçi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
3 / 9
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
4 / 9