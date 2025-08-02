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İstanbul'da Kaymakamlıkların denize girme yasağını böyle deldiler

İstanbul'un Beykoz ve Şile Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Ancak Şile'de plaja gelenler yasağa rağmen denize girdi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da Kaymakamlıkların denize girme yasağını böyle deldiler - Resim: 1

Şiddetli rüzgar ve denizde oluşan dalgalar nedeniyle Beykoz ve Şile kaymakamlığı 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasakladı. 

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İstanbul'da Kaymakamlıkların denize girme yasağını böyle deldiler - Resim: 2

Ancak Şile'de sahile gelenler yasağa rağmen denize girdi. Ayazma Plajı'nda mendireklerin olması dalgaları nispeten azaltsa da Uzunkum plajı gibi açık alanlarda dalgaların tehlikeli olduğu dikkat çekti.

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İstanbul'da Kaymakamlıkların denize girme yasağını böyle deldiler - Resim: 3

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Şile'de İlçe genelinde plajlarda dalgaların yüksekliği nedeniyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

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İstanbul'da Kaymakamlıkların denize girme yasağını böyle deldiler - Resim: 4

Beykoz Kaymakamlığı da Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "lçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31 Temmuz, 1 Ağustos, 2 Ağustos, 3 Ağustos (4 gün) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerini yer aldı. (DHA)

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