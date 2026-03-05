İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul Eyüpsultan'da trafik akışını bozarak "kaynak" yapan sürücüler polisin dron kamerasına takıldı. Kural ihlali yapan 5 sürücüye, 25 bin TL ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin kritik noktalarında "ofset taralı alan" ve "şerit düzenini bozma" ihlallerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan kesiminde gerçekleştirilen denetimlerde teknoloji devreye girdi.
Cebeci Tüneli çıkışında trafiğin yoğunlaştığı saatlerde, emniyet şeridi ve taralı alanları kullanarak öne geçmeye çalışan (kaynak yapan) sürücüler dron ile havadan saniye saniye takip edildi. Kural ihlali yaptığı kesinleşen araçlar, tünel çıkışındaki kontrol noktasında trafik ekiplerince durduruldu.
5 sürücüye kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplamda 25 bin TL para cezası uyguladı.
Emniyet yetkilileri, özellikle otoyol katılım noktalarında ve tünel çıkışlarında trafik yoğunluğunu suistimal edenlere karşı dron destekli uygulamaların İstanbul genelinde 7/24 devam edeceğini belirtti.