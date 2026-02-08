İstanbul'da kaza yapan sürücüler birbirine girdi... Trafikteki bıçaklı saldırı kamerada
İstanbul'un Güngören ilçesinde kaza yapan sürücülerin bıçaklı kavgası kamerada...
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde İstanbul'un Güngören ilçesi Merter'de meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyreden bir hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonunun şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
1 / 3
Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı bıçakla kamyon şoförüne saldırmaya başladı. Bu sırada hafriyat kamyonunun şoförü ise otomobil sürücüsüne sopayla saldırarak karşılık verdi. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulurken, yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)
2 / 3
3 / 3