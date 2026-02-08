İstanbul'da kaza yapan sürücüler birbirine girdi... Trafikteki bıçaklı saldırı kamerada

Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı bıçakla kamyon şoförüne saldırmaya başladı. Bu sırada hafriyat kamyonunun şoförü ise otomobil sürücüsüne sopayla saldırarak karşılık verdi. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulurken, yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)