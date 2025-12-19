İstanbul'da kentsel dönüşüm felaketi: Beton parçaları onlarca aracı ezdi, mahalle savaş yerine döndü

  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da onlarca araç beton parçaları altında kaldı, mahalle savaş yerine döndü!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Gürültüyü duyan mahalleli durumu itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekiplerine bildirdi. 

Zabıta ekipleri sokağı tedbiren trafiğe kapatırken, binanın dış cephesindeki beton parçaları itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kontrollü şekilde düşürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

