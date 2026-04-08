İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni dönem: 3 milyon TL'lik krediye başvurular başladı
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak dev adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 milyon TL’lik destek paketini kullanıma sundu. 180 ay vade, %0,69 faiz oranı ve ilk yıl geri ödemesiz krediye başvurular başladı.
İstanbul’un yapı stokunu güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen 3 milyon TL'lik kentsel dönüşüm kredisi için başvurular resmi olarak başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen bu paket, özellikle riskli yapıların hızla yenilenmesini teşvik etmeyi hedefliyor.
Yeni finansman modeli, vatandaşların ödeme gücünü koruyarak güvenli konutlara erişimini kolaylaştırıyor. Paket kapsamında sunulan kredi imkanı, 180 ay (15 yıl) vade seçeneğiyle sunulurken, faiz oranı %0,69 seviyesinde tutuldu. Ayrıca kredi kullanan vatandaşlar, ilk yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapmayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da dönüşümü nihayete erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Ekip olarak sahada yoğun bir çalışma faaliyeti yürüttüklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, "Özellikle Sayın Bakanımızın müjdesinden sonra İstanbulluların yoğun ilgisi bizim mesai saatimizi arttırdı ama biz çok mutlu ve heyecanlıyız. 3 milyona kadar 180 ay vadeye varan, maksimum 0,69 aylık faiz oranıyla evini ya da iş yerlerini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza bir finansman desteği sağlıyoruz. Finansman desteğimizin temeli mümkün olduğunca çok katılımı artırmak olduğu için banka kredi kullanımları ya da finansman desteklerinden daha esnek bir yapıya sahip. Dört temel esasa dayanıyor: İcra, haciz, yasal takip kaydı olmayacak ve aylık ödeyeceği taksit hane halkı gelirinin yüzde 70'ini aşmayacak. Başvuru esnasında çeşitli kolaylıkları hem banka nezdinde hem de başkanlığımız nezdinde vatandaşlarımıza sağlıyoruz" dedi.
"İlk yılı ödemesiz ve bu ödemesiz dönemde herhangi bir faiz uygulamıyoruz"
Projenin altı tane pilot ilden oluştuğunu dile getiren Bolat, "Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve İzmir. Bu illerimizin hepsinde, bütün ilçelerinde kapsam alanında. Genel olarak şöyle ifade etmek istiyorum; tek katlı evinizi de, çok katlı evinizi de yıkıp dönüştürdüğünüzde mevzuattaki imar durumu neyse ona uygun şekilde yapabiliyorsunuz, biz oraya karışmıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımızın müteahhitle anlaşmalarında ihtiyacı olan finansman desteğini sağlıyoruz. İlk yılı ödemesiz ve bu ödemesiz dönemde herhangi bir faiz uygulamıyoruz. 180 ay vade artı bir yıl daha eklediğimizde toplamda 16 yıl borcunu ötelemiş oluyor. Bu da vatandaşlarımıza büyük kolaylık olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.