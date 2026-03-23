İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen Güngören'in son hali görüntülendi

Yapım aşamasını yakından takip ettiğini söyleyen Serhan Yıldız ise "Burası modern ve ferah, güzel bir mühendislikle tasarlanmış. Yapım aşamalarında bizzat gelip gördüm, bayağı sağlam olduğunu düşünüyorum. Artık kafamızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir şekilde uyuyoruz. İçeride tur atabileceğiniz neredeyse bir kilometrelik yürüyüş parkuru var. Ödeme planı gayet güzel. Yani bütün bütçelere uygun diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Eski evlerinin çok rutubetli olduğunu anlatan Ali Yalçın da "Eski ev merdivenliydi, kömürlüydü; kömürden merkezi sisteme döndük. Otoparkımız yoktu, şimdi iki-üç kat otopark var. Suyu, elektriği kesilmiyor, jeneratörü var. Her şeyi dört dörtlük yapmışlar" diye konuştu.