İstanbul'da kimyasal alarm: Bir anda dumanlar yükselmeye başladı

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteynere kumla attı. itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından plastik kap içerisindeki tozun, 7 karışımdan oluşan bir kimyasal madde olduğu ve su ile temas ettiğinde reaksiyona girdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken çöp konteyneri ise belediye ekiplerine teslim edildi. (DHA)