İstanbul'da kimyasal madde paniği

Çevre sakinleri çalışmaları izlerken, mahalle sakinlerinden Bülent K., “Tuz ruhu yüklü tanker kalmış. Genelde burada bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Navigasyon yüzünden TIR’lar rampa yollara giriyor. Burada da böyle kalıyorlar. Koku geldi. Sonrasında AFAD ve itfaiye geldi. Müdahale ettiler. Bizde mahalleli olarak tedirgin olduk" dedi. (DHA)