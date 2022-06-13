İstanbul'da kimyasal madde paniği! Yol kenarına bırakıp kaçtılar

“BU DERE SAZLIDERE BARAJI’NA BAĞLANIYOR İNSANLARI BİLE ÖLDÜREBİLİR”

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, “Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama insanlar görünce endişeleniyorlar. Ben dün akşam buradan geçtim. Görmedim gece bırakılmış olabilir. İnsanlar zehirlenmekten korkuyorlar bizim köyün meydanına bile döküyorlar engel olamıyoruz. Burası orman içerisi denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu insan öldürebilir çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı’na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. Endişe duyulması gereken bir konu yani. Bu koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici” dedi.