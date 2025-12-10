İstanbul'da kiracı ile mal sahibinin kavgası kanlı bitti

'KOMŞUMUZ YERDE YATIYORDU, KALBİNDEN VURULMUŞTU'

Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen R.E.'nin komşusu G.Ö., "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu" dedi.