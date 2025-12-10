İstanbul'da kiracı ile mal sahibinin kavgası kanlı bitti
İstanbul Fatih'te iş yerinin kiracısı tarafından sokak ortasında vurulan R.E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan R.E., kiracısı tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan E. ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan R.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
R.E., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'KOMŞUMUZ YERDE YATIYORDU, KALBİNDEN VURULMUŞTU'
Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen R.E.'nin komşusu G.Ö., "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu" dedi.