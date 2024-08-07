İstanbul'da kiracı şiddeti kamerada: 101 yaşındaki kadın ölümden döndü

Annesinin hastaneye kaldırılması üzerine Almanya'da yaşayan oğlu M.A. apar topar Türkiye'ye döndü. Olayla ilgili konuşan M.A., “Annem 101 yaşında Eyüpsultan'da yalnız yaşıyor. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi ev işini, yemeğini, temizliğini, camını silmesine kadar kendi işini kendi hallediyor. Bahçesine bakar, güzel bahçeli bir evde oturuyoruz. 6 dairelik bir bina zaten. Dairenin bir kiracısı, bizim kendi kiracımızdan annem rica ediyor. Çardak bölümüne bisiklet koymamasını rica ediyor. Yaşının 101 olduğunu söylüyor, bastondan destek alarak yürüdüğünü söyleyip 'lütfen koyma' diyor. Kiracı A.K. ise inat ediyor. 'Yok, ben istediğimi yaparım, sen karışamazsın' diyor. Resmen anneme meydan okuyor" diye konuştu.