İstanbul'da kiraların asgari ücretin altında olduğu 16 ilçe kaldı
2025 yılı asgari ücret beklentilerin altında yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak açıklanırken Türkiye’de barınma krizinin en çok yaşandığı 39 ilçeli İstanbul’da zamlı asgari ücretin altında olduğu sadece 16 ilçe kaldı… İşte ilçe ilçe İstanbul’da kira ücretleri...
İstanbul'da konut kira fiyatları Kasım ayında geçen yıla göre yüzde 50 artış kaydederken yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak beklentilerin oldukça altında açıklanan 2025 yılı asgari ücretin altında kalan sadece 16 ilçe kaldı.
Endeksa’nın Kasım 2024 verilerine göre İstanbul genelinde ortalama konut kirası metrekare olarak 250 TL olarak hesaplanırken 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 25 bin TL olarak ölçüldü. Endeksa verilerine göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare olarak baz alınan konut kiraları ortalamaları şu şekilde hesaplandı:
Kiraların 40.000 TL'nin üstünde olduğu ilçeler
Kadıköy: 43.500 TL
Beşiktaş: 44.900 TL
Sarıyer: 47.500 TL
Kiraların 30.000 TL - 40.000 TL arasında olduğu ilçeler
Eyüpsultan: 30.500 TL
Ataşehir: 31.300 TL
Şişli: 32.600 TL
Beyoğlu: 34.200 TL
Adalar: 34.800 TL
Bakırköy: 34.900 TL
Kiraların 22.105 TL - 30.000 TL arasında olduğu ilçeler
Fatih: 22.400 TL
Bayrampaşa: 22.500 TL
Pendik: 24.200 TL
Tuzla: 24.600 TL
Zeytinburnu: 25.100 TL
Çekmeköy: 25.500 TL
Başakşehir: 25.600 TL
Ümraniye: 26.700 TL
Şile: 27.000 TL
Kartal: 27.700 TL
Beykoz: 28.400 TL
Kağıthane: 28.600 TL
Maltepe: 29.700 TL
Üsküdar: 29.900 TL