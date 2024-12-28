İstanbul'da kiraların asgari ücretin altında olduğu 16 ilçe kaldı

Endeksa’nın Kasım 2024 verilerine göre İstanbul genelinde ortalama konut kirası metrekare olarak 250 TL olarak hesaplanırken 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 25 bin TL olarak ölçüldü. Endeksa verilerine göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare olarak baz alınan konut kiraları ortalamaları şu şekilde hesaplandı:

