İstanbul'da kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu ilçeler belli oldu

Yüksek kira fiyatlarından dolayı halkın barınma sıkıntısı çektiği dönemde en fazla kira artışı yaşanan illerden biri de İstanbul oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı.