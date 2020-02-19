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  3. 19 Şubat 2020 10:00

İstanbul'da kiralık daire fiyatları uçtu! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası eski konutlarda oturmak istemeyenler yeni daire arayışına girdi. Yeni konut fiyatlarında artış yaşandı.

İstanbul'da kiralık daire fiyatları uçtu! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul’da kiralık ev fiyatlarında artış yaşanmaya devam ediyor. Özellikle depreme dayanıklı ve yeni evlerin kiralarında yükseliş trendi devam ediyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, site içerisinde, 5 yaşında, ara kat ve ısıtması da doğal gaz kombi ya da merkezi sistemli olan site içerisindeki dairelerin kiraları ortalama olarak 1800 lira civarında oluşuyor.

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İstanbul'da kiralık daire fiyatları uçtu! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İşte ilçe ilçe konut kiraları:

Arnavutköy

En düşük kira: 600 lira

En yüksek kira: 2600 lira

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İstanbul'da kiralık daire fiyatları uçtu! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Avcılar

En düşük kira: 800 lira

En yüksek kira: 5500 lira

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İstanbul'da kiralık daire fiyatları uçtu! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Bağcılar

En düşük kira: 1675 lira

En yüksek kira: 4500 lira

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