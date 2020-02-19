İstanbul'da kiralık daire fiyatları uçtu! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul’da kiralık ev fiyatlarında artış yaşanmaya devam ediyor. Özellikle depreme dayanıklı ve yeni evlerin kiralarında yükseliş trendi devam ediyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, site içerisinde, 5 yaşında, ara kat ve ısıtması da doğal gaz kombi ya da merkezi sistemli olan site içerisindeki dairelerin kiraları ortalama olarak 1800 lira civarında oluşuyor.

