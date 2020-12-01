İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu dikkat çekti.
Bugün corona virüs önlemleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ilk gün. Saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu başladı. Saat 17.00 itibariyle İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 56'yı gösteriyor.
E-5 Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Yine Avcılar’da metrobüs duraklarında hareketlilik oluştuğu da görüldü. Mesai bitimi ile birlikte trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.
Yeni tip corona virüs salgınını önleme amacıyla Bilim Kurulu tavsiyesi ile Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlar arasında bulunan hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması bugün yürürlüğe girecek.