İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü
İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerinde iki arkadaş arasında klima açma yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan A. Ç. ile K. H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü.
A.Ç. , K.H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren K. H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli A. Ç.'yi gözaltına aldı.
Beyninde tümör olduğu ortaya çıktı
Hastanede tedavi altına alınan K. H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. K. H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A. Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Şüphelinin ifadesinde, “Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.