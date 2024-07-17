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İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerinde iki arkadaş arasında klima açma yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan A. Ç. ile K. H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü.

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İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü - Resim: 2

A.Ç. , K.H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren K. H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli A. Ç.'yi gözaltına aldı.

 

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İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü - Resim: 3

Beyninde tümör olduğu ortaya çıktı
Hastanede tedavi altına alınan K. H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. K. H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A. Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

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İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü - Resim: 4

Şüphelinin ifadesinde, “Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.

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