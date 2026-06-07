İstanbul'da koku gelen eve polis baskını! Ekipler bile şaşkına döndü
İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine harekete geçen ekipler, adrede operasyon düzenledi. Operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda cihazın bulunduğu evde kurulan profesyonel düzenek dikkat çekti.
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'ndeki operasyonun fitilini çevredeki keskin koku ateşledi. Bölgedeki bir binadan yayılan yoğun uyuşturucu kokusu üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri saat 14.00 sularında harekete geçti. Adres çevresinde gizli izleme ve gözetleme faaliyeti yürüten ekipler, saat 16.30’a kadar eve giriş çıkış yapan kimsenin olmadığını teyit edince operasyon için düğmeye bastı.
60 Metrekarelik Odada 30 Milyon Liralık Zehir Tarlası
Polis ekipleri daireye girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evin yaklaşık 60 metrekarelik bir odasının, dış dünyadan tamamen izole edilerek son derece profesyonel bir uyuşturucu üretim merkezine dönüştürüldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan detaylı aramalarda; uyuşturucu üretiminde hayati rol oynayan 25 adet yüksek güçlü iklimlendirme ışığı, 4 adet sanayi tipi havalandırma cihazı, 15 adet pervane, 4 adet kurutma filesi ve paketleme için kullanılan 1 adet vakum makinesi ile çok sayıda kimyasal bitki besini ele geçirildi.
Polisin bu başarılı baskını sayesinde, sokaklara sürülmeye hazırlanan 42 kilo 300 gram marihuana ile saksılar içerisinde yetiştirilen 81 kök Hint kenevirine el konuldu. Piyasa değeri 30 milyon TL'yi bulan devasa uyuşturucu zulası ve ele geçirilen profesyonel ekipmanlar, detaylı kriminal inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma sürüyor.