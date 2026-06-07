İstanbul'da koku gelen eve polis baskını! Ekipler bile şaşkına döndü

Polisin bu başarılı baskını sayesinde, sokaklara sürülmeye hazırlanan 42 kilo 300 gram marihuana ile saksılar içerisinde yetiştirilen 81 kök Hint kenevirine el konuldu. Piyasa değeri 30 milyon TL'yi bulan devasa uyuşturucu zulası ve ele geçirilen profesyonel ekipmanlar, detaylı kriminal inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma sürüyor.