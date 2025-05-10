İstanbul'da kolonları alarm veren 4 katlı bina mühürlendi

Kararın ardından bina önüne gelen belediye ekipleri ve zabıtalar blokta oturanlara taşınabilir önemli eşyaların ve ilaçların en kısa sürede almalarını ve binayı boşaltmaları duyurusunu yaptı. Akşam saatlerinde tamamen boşaltılan bina belediye ekiplerince mühürlendi.