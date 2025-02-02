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İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve sallanan apartman tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de zemin katındaki kolon ve duvarlarda çatlaklar oluşan ve sallanan 6 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binada yaşayan 8 aileden 7'sinin yakınlarının yanında kalacağı 1 ailenin ise otele yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve sallanan apartman tahliye edildi - Resim: 1

İstanbul Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın sakinleri, sabah saatlerinde zemin katındaki kolon ve duvarlarında çatlaklar oluşan apartmanın sallandığını hissetti.

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İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve sallanan apartman tahliye edildi - Resim: 2

Korkuya kapılan bina sakinleri, belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, binada oluşan çatlakların tehlikeli olduğunu değerlendirerek, binanın tahliyesine karar verdi.

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İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve sallanan apartman tahliye edildi - Resim: 3

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak 39 yıllık binayı kontrollü bir şekilde tahliye etti.

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İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve sallanan apartman tahliye edildi - Resim: 4

Binada yaşayan 8 aileden 7'sinin yakınlarının yanında kalacağı, 1 ailenin ise otele yerleştirileceği öğrenildi. Tahliye edilen binanın kapısı mühürlendi.

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