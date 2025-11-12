İstanbul'da komşu dehşeti: Kapının dürbününden bakarak kurşun yağdırdı

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane'de yaşandı. Aynı apartmanda yaşayan M.Ç. adlı kadın (22) ve Y.A. arasında çocuk sesi nedeniyle tartışma çıktı. Alt katta oturan Y.A. şikayet için üst kata çıktığında küfür etti.