İstanbul'da komşu dehşeti: Kapının dürbününden bakarak kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane'de komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti. Kapının dürbününden bakarak kurşun yağdıran 19 yaşındaki Y.A., 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Kaynak: İHA/DHA
Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane'de yaşandı. Aynı apartmanda yaşayan M.Ç. adlı kadın (22) ve Y.A. arasında çocuk sesi nedeniyle tartışma çıktı. Alt katta oturan Y.A. şikayet için üst kata çıktığında küfür etti. 

Bunun üzerine M.'nın abisi R.Ç. (34) alt kata inerek tepki gösterdi. Zanlı Y. A., daire kapısının dürbününden bakarak kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği R.Ç., amcası C.Ç. (57) ve yengesi H.Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan R.Ç. hastanede yaşamını yitirdi. R.Ç.'nin bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şüpheli Y. A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 

Yapılan incelemede, şüpheli Y.A.'nın 'Kasten yaralama' suçundan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

