İstanbul'da komşuların kavgası pompalı tüfekli saldırıya dönüştü
İstanbul Fatih'te bir bina sakini, tartıştığı restoran çalışanının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, 11 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Şemsi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde oturan bina sakini, komşu restoran çalışanı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
1 / 7
Bina sakini daha sonra evine giderek aldığı pompalı tüfekle restorana ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada açık olan restoranın dış cephesine isabet etti.
2 / 7
Olayda yaralanan olmazken bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, pompalı tüfekli saldırganı suçüstü yakaladı.
3 / 7
Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
4 / 7