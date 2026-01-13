İstanbul'da komşuların kavgası pompalı tüfekli saldırıya dönüştü

Olay, 11 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Şemsi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde oturan bina sakini, komşu restoran çalışanı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.