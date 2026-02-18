  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere girdi: Yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece'de kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsü önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

