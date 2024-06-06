İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis ekipleri titiz bir çalışma yaparak, olayın meydana geldiği alan ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği ve ikamet adresi kısa sürede tespit edildi. Kimliğinin P.T. olduğu belirlenen kişinin Küçükçekmece’de bir inşaatta bekçilik yaptığı belirlendi. Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.