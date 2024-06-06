İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı
İstanbul Bakırköy'de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Köpeğin birden fazla kez cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
Olay, Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu.
Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Köpeğin bitkin olduğu fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği konuyla ilgili çalışma başlatırken, köpek Bakırköy Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından sağlık kontrolüne götürüldü.
GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Polis ekipleri titiz bir çalışma yaparak, olayın meydana geldiği alan ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği ve ikamet adresi kısa sürede tespit edildi. Kimliğinin P.T. olduğu belirlenen kişinin Küçükçekmece’de bir inşaatta bekçilik yaptığı belirlendi. Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.