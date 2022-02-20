İstanbul'da köpek besleme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Şoke eden görüntüler

Kağıthane polisi şahısları yakalayıp silahları buldu

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera gürültülerini inceledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları, sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Şahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu. Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.